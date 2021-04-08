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В КСУ оспорили указ Зеленского об увольнении Тупицкого

Автор: Игорь Литвиненко

В Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление поступило от группы народных депутатов.

Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А", - написала Совгиря.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

После этого указа Тупицкий созвал заседание Конституционного суда.

Как пояснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, после указа Зеленского Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.

Также РБК-Украина писало, что решение об увольнении Тупицкого оспорили также в Верховном суде.

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Новости Украины Конституционный суд Украиныувольнение
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