Верховный суд открыл дело по отмене Зеленским назначения судей КСУ

Верховный суд открыл производство по делам относительно обжалования указа президента Украины, которым отменено назначение судей КСУ. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 29 апреля 2021 года в 10:00.

Отмечается, что 5 апреля 2021 года Кассационный административный суд в составе ВС принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по иску Александра Тупицкого относительно обжалования указа президента Украины от 27 марта 2021 года "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года о назначении истца судьей КСУ

Отметим, что 27 марта Владимир Зеленский издал указ, которым отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении и Александра Тупицкого Касминина судьями КСУ.

Напомним, ранее Тупицкий анонсировал, что обжалует указ Зеленского в Верховном суде.

Как известно, после решения президента Тупицкий издал распоряжение о созыве специального заседания КСУ на 12 апреля.

Какова сейчас ситуация в КСУ, более подробно в материале "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".