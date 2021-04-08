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В КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 11:35
В КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Конституційному суді України оскаржили укази президента Володимира Зеленського про звільнення голови КСУ Олександра Тупицького і судді Олександра Касмініна. Відповідне конституційне подання надійшло від групи народних депутатів.

Про це написала представник Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"До Конституційного суду надійшло конституційне подання народних депутатів, в якому оскаржена конституційність указів президента України про відсторонення від посади Тупицького О. і про звільнення від посади Тупицького О. і Касмініна О", - написала Совгиря.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.

Після цього указу Тупицький скликав засідання Конституційного суду.

Як пояснив представник президента в КСУ Федір Веніславський, після указу Зеленського Олександр Тупицький вже не очолює Конституційний суд.

Також РБК-Україна писало, що рішення про звільнення Тупицького також оскаржили у Верховному суді.

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