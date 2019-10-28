КСУ цього тижня розгляне закон щодо скорочення нардепів

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд справи відбудеться у четвер, 31 жовтня

Конституційний суд України розгляне конституційне звернення Верховної ради України про надання висновку щодо відповідності Конституції України законопроекту президента Володимира Зеленського щодо зменшення конституційного складу парламенту та закріплення пропорційної виборчої системи. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Мова йде про законопроект №1017.

Так, у своєму конституційному зверненні Рада просить КСУ надати висновок щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України, у формі усного провадження.

Розгляд справи відбудеться у четвер, 31 жовтня. Слухання справи відбудеться під час відкритої частини пленарного засідання Великої палати КСУ.

Нагадаємо, як анонсувалося раніше, Конституційний суд України розгляне ініціативу президента Володимира Зеленського про скорочення кількості народних депутатів Верховної ради 22 жовтня. Повідомлялося, що КСУ відкрив конституційне провадження щодо даного законопроекту.

Як писало РБК-Україна, 6 вересня до Конституційного суду надійшло клопотання від Ради з проханням дати висновок про конституційність законопроекту Зеленського №1017 "Про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції україни (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи).

Нагадаємо, законопроект внесений до парламенту 29 серпня і був визначений президентом як невідкладний. Зокрема, пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.