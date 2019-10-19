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КСУ рассмотрит инициативу о сокращении числа нардепов 22 октября

Новости » Политика    19.10.2019 - 14:19
КСУ рассмотрит инициативу о сокращении числа нардепов 22 октября
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

КСУ рассмотрит идею Зеленского о сокращении числа нардепов до 300 человек

Конституционный суд Украины рассмотрит инициативу президента Владимира Зеленского о сокращении количества народных депутатов Верховной рады 22 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Сообщается, что КСУ открыл конституционное производство по данному законопроекту.

"Постановлением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу. Сейчас осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании", - говорится в сообщении.

Согласно повестке дня, Большая палата Конституционного суда может рассмотреть дело 22 октября.

Отметим, 6 сентября в Конституционный суд поступило ходатайство спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой дать заключение о конституционности законопроекта Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).

Напомним, законопроект внесен в парламент 29 августа и был определен президентом как неотложный. В частности, предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

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