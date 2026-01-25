ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини в Києві: нам потрібна допомога

Україна, Неділя 25 січня 2026 21:37
UA EN RU
ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини в Києві: нам потрібна допомога Фото: через обстріли РФ Лівий берег Києва залишився без електропостачання та тепла (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Через обстріли Лівий берег Києва, зокрема Троєщина, залишився без стабільного електропостачання та тепла. Енергетики закликають мешканців користуватися потужними приладами по черзі, щоб уникнути нових аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК та Міністерство внутрішніх справ України.

"На Лівому березі Києва, у Деснянському районі, ситуація з електропостачанням та опаленням наразі найскладніша через регулярні обстріли", - наголосили в ДТЕК.

З слів енергетиків, коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі та інші потужні прилади, що створює додаткове навантаження на пошкоджені мережі.

Через це виникають нові аварії, і повернення світла затягується ще більше.

Енергетики наголошують, що навіть невелика економія електроенергії з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі та забезпечити стабільніше електропостачання для всіх.

"Користуйтеся потужними приладами по черзі, не одночасно. Зараз дуже важливий внесок кожного з нас", - звернулися в ДТЕК до містян.

На Троєщині розгорнули два наметові містечка через відсутність опалення та світла після обстрілів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що рішення ухвалили після аналізу ситуації у столиці.

У кожному містечку по 6 наметів, здатних тимчасово прийняти до 40 осіб кожен, де можна зігрітися, підзарядити техніку та відпочити.

У Києві працюють близько 600 рятувальників, які розбирають завали в небезпечних умовах. Місцева поліція посилено патрулює район. Містечка працюватимуть до відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, що ДТЕК оприлюднив відео з теплоелектростанції, постраждалої від російської атаки. На кадрах видно масштаб руйнувань і вплив морозів на роботу станції. Попри це, енергетики продовжують відновлювати її роботу.

Водночас без електропостачання залишаються понад 800 тисяч киян. В Україні триває скоординована робота з ліквідації наслідків російських атак на енергетику.

До відновлення залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби. На засіданні обговорили хід робіт і визначили подальші кроки для зміцнення енергосистеми.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Електроенергія Атака дронів Ракетна атака
Новини
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла