ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини в Києві: нам потрібна допомога
Через обстріли Лівий берег Києва, зокрема Троєщина, залишився без стабільного електропостачання та тепла. Енергетики закликають мешканців користуватися потужними приладами по черзі, щоб уникнути нових аварій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК та Міністерство внутрішніх справ України.
"На Лівому березі Києва, у Деснянському районі, ситуація з електропостачанням та опаленням наразі найскладніша через регулярні обстріли", - наголосили в ДТЕК.
З слів енергетиків, коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі та інші потужні прилади, що створює додаткове навантаження на пошкоджені мережі.
Через це виникають нові аварії, і повернення світла затягується ще більше.
Енергетики наголошують, що навіть невелика економія електроенергії з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі та забезпечити стабільніше електропостачання для всіх.
"Користуйтеся потужними приладами по черзі, не одночасно. Зараз дуже важливий внесок кожного з нас", - звернулися в ДТЕК до містян.
На Троєщині розгорнули два наметові містечка через відсутність опалення та світла після обстрілів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що рішення ухвалили після аналізу ситуації у столиці.
У кожному містечку по 6 наметів, здатних тимчасово прийняти до 40 осіб кожен, де можна зігрітися, підзарядити техніку та відпочити.
У Києві працюють близько 600 рятувальників, які розбирають завали в небезпечних умовах. Місцева поліція посилено патрулює район. Містечка працюватимуть до відновлення теплопостачання.
Нагадаємо, що ДТЕК оприлюднив відео з теплоелектростанції, постраждалої від російської атаки. На кадрах видно масштаб руйнувань і вплив морозів на роботу станції. Попри це, енергетики продовжують відновлювати її роботу.
Водночас без електропостачання залишаються понад 800 тисяч киян. В Україні триває скоординована робота з ліквідації наслідків російських атак на енергетику.
До відновлення залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби. На засіданні обговорили хід робіт і визначили подальші кроки для зміцнення енергосистеми.