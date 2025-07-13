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Если ваша фамилия похожа на эти: ваши предки строили украинские храмы и крепости

Воскресенье 13 июля 2025 08:00
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Если ваша фамилия похожа на эти: ваши предки строили украинские храмы и крепости Какие украинские фамилии давали архитекторами и строителями (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые украинские фамилии имеют прямую связь со строительством. Их носили люди, которые возводили храмы, церкви, дома и крепости - не просто работали руками, а формировали лицо нашей страны.

Какие фамилии указывают на то, что ваши предки имели связь со строительством, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" Юлиана Редько.

Кто строил старинные храмы и крепости

Среди множества фамилий особенно выделяются те, которые имеют глубинную связь со строительством.

Их носили люди, которые собственноручно формировали облик городов, возводили дома, храмы и укрепления. И хотя сегодня мало кто задумывается над значением своего родового имени, в нем может крыться частичка истории государства.

Некоторые фамилии буквально отражают профессию - и одновременно говорят о вкладе в создание материального фона Украины.

Их носители - потомки кирпичников, каменщиков, архитекторов, ремесленников. Такие фамилии могли принадлежать семьям, которые поколениями занимались важным и почетным делом - возводили жилье, храмы и фортификации.

Какие фамилии давали строителям в древности

Среди таких фамилий:

Цегельник

Цегольник

Цегельский

Цигельман (немецкая по происхождению, переводится как "кирпичник").

Если ваша фамилия похожа по звучанию или структуре на перечисленные - не исключено, что в вашей родословной были настоящие мастера своего дела.

Стоит заглянуть в собственную историю: она может оказаться более весомой, чем кажется на первый взгляд.

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