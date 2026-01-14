Якщо Україна зможе протидіяти атакам РФ, для терору Путіна не буде сенсу, - Зеленський

Якщо Україна зможе на 100% протидіяти атакам Росії, для терору російського диктатора Володимира Путіна вже не буде сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що цієї ночі Росія продовжила бити по українських громадах та енергетиці. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Харківщина й Херсонщина.

Основна мішень - це обʼєкти енергетики, важлива інфраструктура, яка забезпечує нормальне життя людей: тепло та світло.

"Зараз перший пріоритет для нас - це посилення нашої ППО, ракети до систем передусім. Внески партнерів у програму PURL потрібні, і потрібна підтримка й зі складів у Європі, швидше виконання домовленостей з Америкою", - наголосив президент.

Він зазначив, що дуже важливо зараз посилити українських воїнів.

"Якщо ми зможемо на сто відсотків протидіяти цим атакам Росії, для терору Путіна вже не буде сенсу. Зараз це їхня перевага, і саме на це ставить РФ. Маємо позбавити її цього. Це може спрацювати й змусить Росію припинити вбивства й рухатись до миру", - додав Зеленський.