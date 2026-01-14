ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Кривий Ріг знову під ударом РФ: об'єкт інфраструктури масовано атакували "Шахеди"

Україна, Середа 14 січня 2026 00:42
UA EN RU
Кривий Ріг знову під ударом РФ: об'єкт інфраструктури масовано атакували "Шахеди" Фото:
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками на об'єкт інфраструктури у Кривому Розі майже опівночі 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Ворог знову провів масовану атаку "Шахедами" по об'єкту інфраструктури.
Слава Богу, постраждалих немає. Наслідки будемо відновлювати", - повідомив Вілкул.

Зазначимо, незадовго до обстрілу Повітряні Сили попереджали про рух дронів в напрямку Кривого Рогу.

"Групи БпЛА по межі Дніпропетровщини і Миколаївщини в напрямку Кривого Рогу та Казанки", - писали в ПС о 22:31.

Оновлено о 0:57

Вілкул написав про вибухи внаслідок удару РФ по об'єкту інфраструктури та повідомив наступне, звертаючись до жителів міста:

"Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно", - йдеться у повідомленні чиновника.

Як відомо, 12 січня росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти інфраструктури у Кривому Розі, у місті було чути вибухи.

Ще ми писали, що окупанти нещодавно здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані вдень та ввечері, 7 січня, по кількох локаціях.

Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двоє з яких перебували в лікарні на стаціонарі. Також у жителів Кривого Рогу з'явились проблеми з постачанням води, тепла та електроенергії.

Росіяни регулярно атакують Кривий Ріг - удари фіксуються кілька разів на місяць, а в періоди ескалації можуть відбуватися щотижня або серіями протягом кількох днів.

Для атак використовують балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники типу "Шахед". Часто застосовують комбіновані удари - ракети разом із дронами, зокрема в нічний час. Цілями стають місто, житлова забудова та інфраструктура.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Війна в Україні Атака дронів
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році