Если Украина сможет противодействовать атакам РФ, для террора Путина не будет смысла, - Зеленский

Если Украина сможет на 100% противодействовать атакам России, для террора российского диктатора Владимира Путина уже не будет смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что этой ночью Россия продолжила бить по украинским общинам и энергетике. Под ударами были Днепровская, Житомирская, Запорожская, Харьковская и Херсонская области.

Основная мишень - это объекты энергетики, важная инфраструктура, которая обеспечивает нормальную жизнь людей: тепло и свет.

"Сейчас первый приоритет для нас - это усиление нашей ПВО, ракеты к системам в первую очередь. Взносы партнеров в программу PURL нужны, и нужна поддержка и со складов в Европе, быстрее выполнения договоренностей с Америкой", - подчеркнул президент.

Он отметил, что очень важно сейчас усилить украинских воинов.

"Если мы сможем на сто процентов противодействовать этим атакам России, для террора Путина уже не будет смысла. Сейчас это их преимущество, и именно на это ставит РФ. Мы должны лишить ее этого. Это может сработать и заставит Россию прекратить убийства и двигаться к миру", - добавил Зеленский.