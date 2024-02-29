Якщо Україна впаде, НАТО воюватиме з РФ, - глава Пентагону

Якщо Україна програє у війні, то країнам НАТО доведеться воювати проти Росії. Тому виділення додаткових коштів Києву є дуже важливим, адже воно дозволить не допустити ситуації у світі, коли одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів та захоплювати їх суверенні території.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Палаті представників США.

"Ми знаємо: якщо (президент РФ Володимир – ред.) Путін доб'ється успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме агресивніші дії в регіоні. А автократи дивитимуться на це, і в результаті вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", – заявив Остін.

За його словами, у разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитися насамперед країни Балтії.

"Якщо ви балтійська країна, ви дуже хвилюєтеся, чи не будете наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатний. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО воюватиме з Росією", – додав глава Пентагону.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні. Через це постачання озброєння нашим захисникам від американців призупинено.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Для нашої країни передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб рішення про виділення грошей набуло чинності, документ має підтримати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон раніше заявляв, що поки що не хоче виносити законопроект на голосування. Він вважає, що гроші для України слід розглядати у прив'язці до фінансування захисту кордонів США від мігрантів.

Кілька днів тому президент США Джо Байден збирав у Білому домі лідерів Конгресу, Джонсон також був присутнім. За підсумками зустрічі жодних конкретних рішень щодо України прийнято не було.