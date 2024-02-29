Если Украина падет, НАТО будет воевать с РФ, - глава Пентагона

Если Украина проиграет в войне, то странам НАТО придется воевать против России. Потому выделение дополнительных средств Киеву очень важно, ведь оно позволит не допустить ситуации в мире, когда одна страна может перекраивать границы своих соседей и захватывать их суверенные территории.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Палате представителей США.

"Мы знаем: если (президент РФ Владимир – ред.) Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А автократы будут смотреть на это, и в результате они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – заявил Остин.

По его словам, в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться, в первую очередь, страны Балтии.

"Если вы балтийская страна, вы очень волнуетесь, не будете ли следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – добавил глава Пентагона.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. Для нашей страны предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы решение о выделении денег вступило в силу, документ должна поддержать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон ранее заявлял, что пока не хочет выносить законопроект на голосование. Он считает, что деньги для Украины нужно рассматривать в привязке к финансированию защиты границ США от мигрантов.

Несколько дней назад президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса, Джонсон также присутствовал. По итогам встречи никаких конкретных решений по вопросу Украины принято не было.