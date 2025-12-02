Якщо Трамп зазнає невдачі. У НАТО є "план Б" щодо миру в Україні з трьох пунктів

Вісім дипломатів з країн-членів НАТО розповіли виданню на умовах анонімності, що сумніваються на конструктивну роль російського диктатора Володимира Путіна у переговорах. Вони зауважили, що РФ навпаки посилила удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Співрозмовники заявили, що "європейські погляди присутні за столом переговорів", попри відсутність представників ЄС на переговорах у Москві.

Альтернативний план НАТО

Одне з джерел Радіо Свобода вважає, що російський диктатор не захоче йти на компроміс. За його словами, європейським партнерам Києва доведеться вдаватися до альтернативного плану, який складається з:

збільшення кількості зброї для України на полі бою;

більшої підтримки української економіки;

посилення санкцій проти Росії.

Один з посадовців НАТО переконаний, що Путін "не зрушить ні на крок", причому, за його словами, це станеться не через Україну чи США.

"Єдиною причиною провалу буде непохитність Росії. Єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти - це повна капітуляція України", - сказав він.