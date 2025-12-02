Якщо Трамп зазнає невдачі. У НАТО є "план Б" щодо миру в Україні з трьох пунктів

Європейські союзники по НАТО висловлюють сумніви у тому, що США вдасться досягти миру в Україні. Через це в Альянсі розробили альтернативний варіант на випадок провалу плану американського лідера Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Вісім дипломатів з країн-членів НАТО розповіли виданню на умовах анонімності, що сумніваються на конструктивну роль російського диктатора Володимира Путіна у переговорах. Вони зауважили, що РФ навпаки посилила удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.
Співрозмовники заявили, що "європейські погляди присутні за столом переговорів", попри відсутність представників ЄС на переговорах у Москві.
Одне з джерел Радіо Свобода вважає, що російський диктатор не захоче йти на компроміс. За його словами, європейським партнерам Києва доведеться вдаватися до альтернативного плану, який складається з:
Один з посадовців НАТО переконаний, що Путін "не зрушить ні на крок", причому, за його словами, це станеться не через Україну чи США.
"Єдиною причиною провалу буде непохитність Росії. Єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти - це повна капітуляція України", - сказав він.
Нагадаємо, Україна та США протягом останніх тижнів неодноразово зустрічалися для обговорення мирного плану Сполучених Штатів. Подробиці щодо документа залишаються невідомими.
США створили мирний план із 28 пунктів, проте сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що у документі після допрацювання залишилось 20 пунктів.
Згідно з інформацією ЗМІ, обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Зокрема, Україна не згодна віддавати РФ неокуповані території Донбасу.