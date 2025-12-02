Если Трамп потерпит неудачу. У НАТО есть "план Б" по миру в Украине из трех пунктов

Восемь дипломатов из стран-членов НАТО рассказали изданию на условиях анонимности, что сомневаются в конструктивной роли российского диктатора Владимира Путина в переговорах. Они отметили, что РФ наоборот усилила удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

Собеседники заявили, что "европейские взгляды присутствуют за столом переговоров", несмотря на отсутствие представителей ЕС на переговорах в Москве.

Альтернативный план НАТО

Один из источников Радио Свобода считает, что российский диктатор не захочет идти на компромисс. По его словам, европейским партнерам Киева придется прибегать к альтернативному плану, который состоит из:

увеличения количества оружия для Украины на поле боя;

большей поддержки украинской экономики;

усиление санкций против России.

Один из чиновников НАТО убежден, что Путин "не сдвинется ни на шаг", причем, по его словам, это произойдет не из-за Украины или США.

"Единственной причиной провала будет непреклонность России. Единственный результат переговоров, который россияне, кажется, готовы принять - это полная капитуляция Украины", - сказал он.