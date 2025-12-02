RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Если Трамп потерпит неудачу. У НАТО есть "план Б" по миру в Украине из трех пунктов

Фото: страны-члены НАТО сомневаются, что РФ согласится на мирный план США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европейские союзники по НАТО выражают сомнения в том, что США удастся достичь мира в Украине. Поэтому в Альянсе разработали альтернативный вариант на случай провала плана американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Восемь дипломатов из стран-членов НАТО рассказали изданию на условиях анонимности, что сомневаются в конструктивной роли российского диктатора Владимира Путина в переговорах. Они отметили, что РФ наоборот усилила удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

Собеседники заявили, что "европейские взгляды присутствуют за столом переговоров", несмотря на отсутствие представителей ЕС на переговорах в Москве.

Альтернативный план НАТО

Один из источников Радио Свобода считает, что российский диктатор не захочет идти на компромисс. По его словам, европейским партнерам Киева придется прибегать к альтернативному плану, который состоит из:

  • увеличения количества оружия для Украины на поле боя;
  • большей поддержки украинской экономики;
  • усиление санкций против России.

Один из чиновников НАТО убежден, что Путин "не сдвинется ни на шаг", причем, по его словам, это произойдет не из-за Украины или США.

"Единственной причиной провала будет непреклонность России. Единственный результат переговоров, который россияне, кажется, готовы принять - это полная капитуляция Украины", - сказал он.

 

Мирный план США

Напомним, Украина и США в течение последних недель неоднократно встречались для обсуждения мирного плана Соединенных Штатов. Подробности относительно документа остаются неизвестными.

США создали мирный план из 28 пунктов, однако сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в документе после доработки осталось 20 пунктов.

Согласно информации СМИ, обсуждение мирного плана США продолжаются, но вопрос территориальных уступок, похоже, зашел "в тупик". В частности, Украина не согласна отдавать РФ неоккупированные территории Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНАТОРоссийская ФедерацияВойна в Украинемирный план США