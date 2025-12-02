Если Трамп потерпит неудачу. У НАТО есть "план Б" по миру в Украине из трех пунктов

Европейские союзники по НАТО выражают сомнения в том, что США удастся достичь мира в Украине. Поэтому в Альянсе разработали альтернативный вариант на случай провала плана американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Восемь дипломатов из стран-членов НАТО рассказали изданию на условиях анонимности, что сомневаются в конструктивной роли российского диктатора Владимира Путина в переговорах. Они отметили, что РФ наоборот усилила удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.
Собеседники заявили, что "европейские взгляды присутствуют за столом переговоров", несмотря на отсутствие представителей ЕС на переговорах в Москве.
Один из источников Радио Свобода считает, что российский диктатор не захочет идти на компромисс. По его словам, европейским партнерам Киева придется прибегать к альтернативному плану, который состоит из:
Один из чиновников НАТО убежден, что Путин "не сдвинется ни на шаг", причем, по его словам, это произойдет не из-за Украины или США.
"Единственной причиной провала будет непреклонность России. Единственный результат переговоров, который россияне, кажется, готовы принять - это полная капитуляция Украины", - сказал он.
Напомним, Украина и США в течение последних недель неоднократно встречались для обсуждения мирного плана Соединенных Штатов. Подробности относительно документа остаются неизвестными.
США создали мирный план из 28 пунктов, однако сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в документе после доработки осталось 20 пунктов.
Согласно информации СМИ, обсуждение мирного плана США продолжаются, но вопрос территориальных уступок, похоже, зашел "в тупик". В частности, Украина не согласна отдавать РФ неоккупированные территории Донбасса.