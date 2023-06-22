Якщо Росія "з’їсть" Україну, вона накинеться на інші держави, - Дуда

Зокрема, він назвав декілька причин, чому перемога України є важливою.

Перша - це те, що на найвищу повагу та підтримку заслуговує героїзм українських військових та цивільних.

"Народ, який таким чином захищається від наступу армії, яка в рази більша, краще оснащена і озброєна, - для мене є чимось природним, що його просто необхідно підтримувати… Справедливість - на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну. Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається", - сказав він.

Друга - те, що у разі перемоги Росія "продовжить наступати", що лише розпалить її імперіалістичні амбіції.

Дуда порівняв РФ із диким звіром, який нападає на людей. Він зазначив, що в подібних випадках дикого звіра зазвичай вистежують і застрелюють, оскільки він став небезпечним.

"Так само і з Росією: якщо РФ "з’їсть" Україну, навіть частково, вона кинеться на решту України, як тільки оговтається. А потім накинеться на інші країни - Польщу, країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу", - сказав він.

Президент Польщі гадає, що інші країни Заходу можуть цього не розуміти, проте Варшава це прекрасно усвідомлює.

Справедливий мир

Дуда розповів про своє бачення справедливого закінчення війни. Тут є два аспекти.

Перший - Україна має звільнити всі свої території у міжнародно визнаних кордонах.

Друге - Росія має виплатити компенсацію за всю шкоду, завдану Україні, її інфраструктурі та населенню.

Президент Польщі зауважив, що тільки в такому випадку можна буде говорити про відновлення верховенства міжнародного права.

"Чим швидше ці гроші будуть отримані від РФ, хоча б через використання заморожених російських активів у світі для відновлення України.., тим швидше буде відновлена справедливість. І тим швидше ми повернемося до нормального світу", - додав він.

Підтримка України від Польщі

Польща є однієї з країн, які найбільше підтримують Україну у відсічі російської агресії. Так, держава надавала Україні військову допомогу, зокрема, літаки МіГ-29, яка наші військові вже використовують на полі бою.

Польща виступає за посилення санкції проти Росії та Білорусі.

До того ж, сейм Польщі підтримав членство України в НАТО.

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