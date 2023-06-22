Если Россия "съест" Украину, она набросится на другие государства, - Дуда

В частности, он назвал несколько причин, почему победа Украины важна.

Первая - это то, что высочайшего уважения и поддержки заслуживает героизм украинских военных и гражданских.

"Народ, который таким образом защищается от наступления армии, которая в разы больше, лучше оснащена и вооружена, - для меня чем-то естественное, что его просто необходимо поддерживать… Справедливость - на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну. Мы прекрасно знаем, кто здесь бандит, агрессор и нападающий, а кто жертва и кто защищается", - сказал он.

Вторая - то, что в случае победы Россия "продолжит наступать", что только разожжет ее империалистические амбиции.

Дуда сравнил РФ с нападающим на людей диким зверем. Он отметил, что в подобных случаях дикого зверя обычно выслеживают и застреливают, поскольку он стал опасным.

"Так же и с Россией: если РФ "съест" Украину, даже частично, она бросится на остальную Украину, как только оправится. А потом набросится на другие страны - Польшу, страны Балтии, на страны бывшей сферы влияния Советского Союза", - сказал он.

Президент Польши считает, что другие страны Запада могут это не понимать, но Варшава это прекрасно осознает.

Справедливый мир

Дуда рассказал о своем видении справедливого окончания войны. Здесь есть два аспекта.

Первый - Украина должна освободить все свои территории в международно признанных границах.

Второе - Россия должна выплатить компенсацию за весь ущерб, причиненный Украине, ее инфраструктуре и населению.

Президент Польши отметил, что только в таком случае можно будет говорить о возобновлении верховенства международного права.

"Чем быстрее эти деньги будут получены от РФ, хотя бы через использование замороженных российских активов в мире для восстановления Украины... тем быстрее будет восстановлена справедливость. И тем быстрее мы вернемся к нормальному миру", - добавил он.

Поддержка Украины от Польши

Польша является одной из стран, которая больше всех поддерживает Украину в отпоре российской агрессии. Так, государство оказывало Украине военную помощь, в частности, самолеты МиГ-29, которые наши военные уже используют на поле боя.

Польша выступает за усиление санкции против России и Беларуси.

К тому же, сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.