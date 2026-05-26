Якщо Рада не ухвалить закон про посилки, кредитування від МВФ та ЄС може зупинитися, - джерело

08:40 26.05.2026 Вт
2 хв
Кредитори чекатимуть на ухвалення закону про податок на посилки
aimg Олена Чупровська aimg Юрій Дощатов
Фото: Рада зволікає з законом про посилки і ризикує мільярдами від МВФ та ЄС (facebook.com ukrposhta)

Парламент може заблокувати надходження мільярдів євро до бюджету України, якщо не ухвалить законопроект про оподаткування посилок.

Умова щодо ухвалення закону про оподаткування посилок може отримати статус prior actions. Це призведе до того, що другий транш кредиту МВФ Україна не отримає, доки не ухвалить закон.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше підтвердив, що варіантів немає.

"У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися…", – сказав Марченко.

Призупинення фінансування з боку МВФ загальмує і кредит ЄС. Його військова частина на закупівлю озброєння буде виконуватися, а ось 8,35 млрд євро для бюджетних потреб Україна отримати вже не зможе.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що більше половини українців підтримують скасування пільг на посилки. Податкові зміни мають суспільну підтримку, але застрягли в парламенті.

Тим часом законопроект про податок на посилки фактично зайшов у глухий кут . Депутати досі не можуть дійти спільного рішення.

Проте відновлення кредитування економіки напряму залежить від виконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами. Тож Київ змушений ухвалити цей закон.

