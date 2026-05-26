Если Рада не примет закон о посылках, кредитование от МВФ и ЕС может остановиться, - источник

Парламент может заблокировать поступление миллиардов евро в бюджет Украины, если не примет законопроект о налогообложении посылок.
Условие о принятии закона о налогообложении посылок может получить статус prior actions. Это приведет к тому, что второй транш кредита МВФ Украина не получит, пока не примет закон.
Министр финансов Сергей Марченко ранее подтвердил, что вариантов нет.
"У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-то образом передоговориться...", - сказал Марченко.
Приостановление финансирования со стороны МВФ затормозит и кредит ЕС. Его военная часть на закупку вооружения будет выполняться, а вот 8,35 млрд евро для бюджетных нужд Украина получить уже не сможет.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что более половины украинцев поддерживают отмену льгот на посылки. Налоговые изменения имеют общественную поддержку, но застряли в парламенте.
Тем временем законопроект о налоге на посылки фактически зашел в тупик. Депутаты до сих пор не могут прийти к общему решению.
Однако возобновление кредитования экономики напрямую зависит от выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами. Поэтому Киев вынужден принять этот закон.