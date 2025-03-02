Якщо Путіна не зупинити, він піде до Молдови і, можливо, до Румунії, - Макрон

Російський диктатор Володимир Путін може піти до Молдови, і, можливо, до Румунії, якщо його не зупинити. На карту поставлена безпека Європи.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Tribune.

Він зазначив, що Росія становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи. "На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він (Путін, - ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут в Європі", - сказав Макрон На думку президента Франції, якщо Путіна ніхто не зупинить, він "обов’язково піде до Молдови і, можливо, далі до Румунії". "На карту поставлена ​​наша безпека", - додав Еммануель Макрон.