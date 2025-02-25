Макрон розповість лідерам ЄС про переговори з Трампом

Президент Європейської ради Антоніу Кошта організовує відеоконференцію з лідерами ЄС. Вони послухають звіт президента Франції Еммануеля Макрона про його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна в соцмережі X (Twitter).

"Для підготовки до спеціальної Європейської ради 6 березня я організую відеоконференцію членів Євроради завтра вранці, щоб послухати звіт президента Еммануеля Макрона щодо його нещодавнього візиту до Вашингтона, округ Колумбія", - зазначив він.

Це відбудеться напередодні спеціального саміту ЄС, присвяченого питанням безпеки України. За його словами, відеозустріч відбудеться вранці 26 лютого.

Саміт ЄС

Спеціальний саміт ЄС щодо України відбудеться 6 березня, і лідери блоку продовжують шукати спільну позицію щодо майбутнього мирного процесу.

Європейська рада також планує обговорити можливість участі свого представника в майбутніх переговорах щодо війни. Кошта заявив, що Європа вітає дипломатичні зусилля Трампа, але наголосив, що рішення про мирні перемовини залежить виключно від України.

Кошта наголосив, що ця війна не тільки про Україну, а й про європейську безпеку. Тому Європа має бути представлена на переговорах.