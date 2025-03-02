Если Путина не остановить, он пойдет в Молдову и, возможно, в Румынию, - Макрон

Российский диктатор Владимир Путин может пойти в Молдову, и, возможно, в Румынию, если его не остановить. На карту поставлена безопасность Европы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Tribune .

"На карту поставлена наша безопасность", - добавил Эммануэль Макрон.

По мнению президента Франции, если Путина никто не остановит, он "обязательно пойдет в Молдову и, возможно, дальше в Румынию".

"На наших границах перевооруженная и агрессивная Россия. Он (Путин, - ред.) осуществляет террористические действия и масштабные кампании дезинформации здесь в Европе", - сказал Макрон

Он отметил, что Россия представляет как никогда экзистенциальную опасность для Европы.

Сотрудничество Украины и Франции

Сейчас Франция является одним из ключевых партнеров Украины. Украинская армия получает от Франции военную помощь, в частности, артиллерию, самолеты Mirage 2000, бронированные машины, боеприпасы, дальнобойные ракеты, средства ПВО и другое вооружение.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон первым предложил идею рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческого контингента.

На днях Макрон посетил Вашингтон, где с президентом США Дональдом Трампом обсудили войну в Украине. Это произошло перед тем, как между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом вспыхнул конфликт.

Макрон и премьер Великобритании выступают посредниками между Украиной и США, помогая наладить диалог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.