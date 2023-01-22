ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard, ми cтворимо меншу коаліцію, - Моравецький

Новость на русском →
Польща, Неділя 22 січня 2023 12:18
Якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard, ми cтворимо меншу коаліцію, - Моравецький Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Польщі допускають можливість створення коаліції з передачі Україні сучасних танків без Німеччини, якщо країна так і не погодить на поставки Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в інтерв'ю PAP.

Він зазначив, що вважає поведінку Німеччини щодо передачі танків Leopard Україні неприйнятною та не розуміє, що має відбутися, аби країна "відкрила очі і почала діяти відповідно до потенціалу Німеччини".

За словами Моравецького, якщо Німеччина не готова самостійно постачати танки Україні, то вона має хоча б не зв’язувати руки іншим партнерам.

Окрім того, у нього запитали, що робитиме Польща зі своєю обіцянкою про передачу Україні 14 танків Leopard 2, якщо Німеччина не дасть згоду або буде відкладати це питання.

"Ми створимо меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю", - додав він.

Нагадаємо, що Польща збирається передати Україні близько 14 танків Leopard 2.

Як повідомлялося раніше, Польща хоче обговорити з Німеччиною самостійну передачу танків Leopard 2 Україні.

При цьому українська розвідка зазначала, що Україна отримає танки Leopard, проте наразі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Військова допомога
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна