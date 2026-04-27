ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Якщо мобілізувати 1,6 млн тих, хто ще не служив, ротація стане можливою, - Решетилова

12:43 27.04.2026 Пн
2 хв
Україна шукає підхід до тих, хто самоусунувся від захисту держави
aimg Валерій Ульяненко
Якщо мобілізувати 1,6 млн тих, хто ще не служив, ротація стане можливою, - Решетилова Фото: Ольга Решетилова (РБК-Україна)

Згідно з підрахунками Міноборони, зараз в Україні є 1,6 млн осіб, які могли б поповнити лави ЗСУ. Це дозволило б проводити ротацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це військова омбудсмен Ольга Решетилова заявила в інтерв'ю "Українській правді".

"За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 мільйона осіб - це ті люди, які можуть зараз поповнити військо. Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація", - наголосила вона.

Решетилова додала, що зараз відбувається пошук правильної комунікації з тією частиною громадян, яка самоусунулася від захисту держави.

"Держава шукає ці шляхи, а суспільство зі свого боку має згадати про свою відповідальність. На мою думку, це справа не тільки поліції, Міноборони, командування Сухопутних військ. Медіа, громадський сектор мають допомагати правильно відбудувати цю комунікацію", - вважає омбудсмен.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у Верховній Раді готують зміни до підходів мобілізації. Нардеп Федір Веніславський розповів, що нові правила передбачатимуть ширше залучення військових на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур.

Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оцінюючи поточну ситуацію, зазначав, що ефективність мобілізації можна оцінити на рівні 6-7 балів із 10.

Крім того, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК.

Сьогодні, 27 квітня, український президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану. Після їх прийняття у ВР та їх підписання президентом, мобілізація та воєнний стан будуть продовжені на 90 днів - до 2 серпня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Мобілізація в Україні
Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
