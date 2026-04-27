Если мобилизовать 1,6 млн тех, кто еще не служил, ротация станет возможной, - Решетилова

12:43 27.04.2026 Пн
2 мин
Украина ищет подход к тем, кто самоустранился от защиты государства
aimg Валерий Ульяненко
Если мобилизовать 1,6 млн тех, кто еще не служил, ротация станет возможной, - Решетилова

Согласно подсчетам Минобороны, сейчас в Украине есть 1,6 млн человек, которые могли бы пополнить ряды ВСУ. Это позволило бы проводить ротацию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила в интервью "Украинской правде".

Читайте также: Решетилова предлагает ограничить сроки пребывания военных на передовой

"По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек - это те люди, которые могут сейчас пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", - подчеркнула она.

Решетилова добавила, что сейчас происходит поиск правильной коммуникации с той частью граждан, которая самоустранилась от защиты государства.

"Государство ищет эти пути, а общество со своей стороны должно вспомнить о своей ответственности. По моему мнению, это дело не только полиции, Минобороны, командования Сухопутных войск. Медиа, общественный сектор должны помогать правильно отстроить эту коммуникацию", - считает омбудсмен.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Верховной Раде готовят изменения в подходы к мобилизации. Нардеп Федор Вениславский рассказал, что новые правила будут предусматривать более широкое привлечение военных на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.

Отметим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, оценивая текущую ситуацию, отмечал, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.

Кроме того, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК.

Сегодня, 27 апреля, украинский президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. После их принятия в ВР и их подписания президентом, мобилизация и военное положение будут продлены на 90 дней - до 2 августа.

Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Мобилизация в Украине
Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским