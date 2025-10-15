Збиття дрона або літака РФ може стати оголошенням війни, - французький депутат

"Ми маємо розуміти, що якщо ми зіб’ємо якийсь дрон або, можливо, одного дня, як Туреччина, зіб’ємо літак - це може стати оголошенням війни", - сказав Буікс.

Однак він зазначив, що на сьогодні серед європейських країн є велика готовність боротися з Росією. І це є великою зміною.

На питання, чи йдеться про зміни у свідомості політиків Європи, французький депутат відповів, що вони відбулись і у свідомості громадськості.

"Бо тепер ми бачимо дрони в Німеччині, Швеції, Данії. Франція регулярно спостерігає російські літаки поблизу або підводні човни біля своїх берегів. Тож сьогодні є справжнє занепокоєння цією ситуацією. Це вже щось, що перейшло нову межу", - заявив Буікс.

Також голова французької делегації в ПАРЄ додав, що після першого інциденту з дронами в країні НАТО, в Польщі, моделі реагування на загрозу еволюціонували.

"Бо тепер у Німеччині заявили, що збиватимуть будь-який дрон у своєму повітряному просторі", - сказав Буікс.

