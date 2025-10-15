Сбитие дрона или самолета РФ может стать объявлением войны, - французский депутат

"Мы должны понимать, что если мы собьем какой-то дрон или, возможно, однажды, как Турция, собьем самолет - это может стать объявлением войны", - сказал Буикс.

Однако он отметил, что на сегодня среди европейских стран есть большая готовность бороться с Россией. И это является большим изменением.

На вопрос, идет ли речь об изменениях в сознании политиков Европы, французский депутат ответил, что они произошли и в сознании общественности.

"Потому что теперь мы видим дроны в Германии, Швеции, Дании. Франция регулярно наблюдает российские самолеты вблизи или подводные лодки у своих берегов. Поэтому сегодня есть настоящее беспокойство этой ситуацией. Это уже что-то, что перешло новую черту", - заявил Буикс.

Также глава французской делегации в ПАСЕ добавил, что после первого инцидента с дронами в стране НАТО, в Польше, модели реагирования на угрозу эволюционировали.

"Потому что теперь в Германии заявили, что будут сбивать любой дрон в своем воздушном пространстве", - сказал Буикс.