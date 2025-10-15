RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сбитие дрона или самолета РФ может стать объявлением войны, - французский депутат

Фото: глава французской делегации в ПАСЕ Бертран Буикс (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Маловичко Юлия

Во Франции заявили, что сбивание российского дрона или самолета страной НАТО может стать актом объявления войны. Однако европейские страны все равно вполне готовы бороться с Россией.

Об этом заявил глава французской делегации в ПАСЕ Бертран Буикс в интервью РБК-Украина.

"Мы должны понимать, что если мы собьем какой-то дрон или, возможно, однажды, как Турция, собьем самолет - это может стать объявлением войны", - сказал Буикс.

Однако он отметил, что на сегодня среди европейских стран есть большая готовность бороться с Россией. И это является большим изменением.

На вопрос, идет ли речь об изменениях в сознании политиков Европы, французский депутат ответил, что они произошли и в сознании общественности.

"Потому что теперь мы видим дроны в Германии, Швеции, Дании. Франция регулярно наблюдает российские самолеты вблизи или подводные лодки у своих берегов. Поэтому сегодня есть настоящее беспокойство этой ситуацией. Это уже что-то, что перешло новую черту", - заявил Буикс.

Также глава французской делегации в ПАСЕ добавил, что после первого инцидента с дронами в стране НАТО, в Польше, модели реагирования на угрозу эволюционировали.

"Потому что теперь в Германии заявили, что будут сбивать любой дрон в своем воздушном пространстве", - сказал Буикс.

Напомним, 15 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс имеет все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм своего воздушного пространства и территории.

Отметим, что 15 октября министры НАТО собрались в Бельгии для обсуждения обороны территории Альянса. Одной из тем стало сбитие российских самолетов и дронов - создание единой системы реагирования на угрозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская Федерация