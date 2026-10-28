КСД показало наслідки удару по складу, де зберігалися 300 тисяч книжок (фото, відео)

На складі видавництва ''Клуб сімейного дозвілля'' (КСД), який зазнав російської атаки 27 жовтня, було близько 300 тисяч книжок. Наразі невідомо, скільки примірників вдасться врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис видавництва КСД.
Видавництво ''Клуб сімейного дозвілля'' показало наслідки російської атаки на свій склад. Там було близько 300 тисяч книжок, а скільки з них вдасться врятувати, поки невідомо.
На складі виникли пожежі, які гасили рятувальники. Через сильне задимлення могли погіршитися умови зберігання навіть тих примірників, які не постраждали від вогню та води.
У видавництві зазначили, що продовжують працювати над порятунком книжок.
Через наслідки обстрілу КСД не зможе забезпечити всі фізичні книгарні необхідною кількістю кожної новинки, вихід яких планували на 5 листопада.
Частина нових видань уже надійшла до окремих магазинів, однак деякі книгарні їх не отримають. Деякі книжки будуть доступні лише онлайн.
У видавництві пообіцяли окремо повідомляти про наявність конкретних видань. Перевірити, чи є потрібна книжка в певній книгарні, можна на сайті КСД.
Нагадаємо, вранці 27 жовтня російські окупанти атакували склад видавництва ''Клуб сімейного дозвілля''. Унаслідок удару будівля зазнала пошкоджень.
Того дня у видавництві повідомили, що атака на район, де розташований склад, тривала й удень. За інформацією КСД, серед співробітників постраждалих не було.
Також у видавництві попередили, що наслідки обстрілу вплинуть на вихід книжкових новинок, запланований на 5 листопада.