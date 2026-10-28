КСД показало последствия удара по складу, где хранились 300 тысяч книг (фото, видео)

Какие последствия атаки на состав КСД

Издательство ''Клуб семейного досуга'' показало последствия российской атаки на свой склад. Там было около 300 тысяч книг, а сколько из них удастся спасти, пока неизвестно.

На складе возникли пожары, которые тушили спасатели. Из-за сильного задымления могли ухудшиться условия хранения даже экземпляров, которые не пострадали от огня и воды.

В издательстве отметили, что продолжают работать над спасением книг.

Как атака повлияла на выход новинок

Из-за последствий обстрела КСД не сможет обеспечить все физические книжные магазины необходимым количеством каждой новинки, выход которых планировали на 5 ноября.

Фото: последствия атаки РФ на склад издательства (КСД)

Часть новых изданий уже поступила в отдельные магазины, однако некоторые книжные магазины их не получат. Некоторые книги будут доступны только в Интернете.

В издательстве пообещали особо сообщать о наличии конкретных изданий. Проверить, нужна ли книга в определенном книжном магазине, можно на сайте КСД.

Напомним, утром 27 октября российские кафиры атаковали склад издательства "Клуб семейного досуга". В результате удара здание получило повреждения.

В тот день в издательстве сообщили, что атака на район, где расположен склад, продолжалась и днем. По информации КСД, среди сотрудников пострадавших не было.

Также в издательстве предупредили, что последствия обстрела повлияют на выход книжных новинок, запланированный на 5 ноября.