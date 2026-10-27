Росія ударила по складу видавництва КСД
Уранці 27 жовтня окупанти обстріляли склад видавництва "Клуб сімейного дозвілля". Наслідки атаки влинуть на вихід книжкових новинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис видавництва КСД у Facebook.
РФ атакувала склад КСД
Росія била по складу видавництва КСД. Є пошкодження.
"Друзі, у ранок, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад", - йдеться у дописі.
У видавництві зазначили, що атака на район, де розташований склад, тривала і вдень.
"Зі співробітників ніхто не постраждав", - уточнили у КСД.
Також у видавництві зазанчили, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт яких планувався на 5 листопада. Поки що КСД оцінює ситуацію.
Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок нічної ракетної атаки по Києву 7 жовтня було уражено новий склад видавництва "Книголав". Обстрілом знищено десятки тисяч книжок.
Крім того, у ніч на 28 серпня Росія завдала удару по складу із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Знищено багато книг і саме приміщення.