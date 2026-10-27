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Росія ударила по складу видавництва КСД

15:34 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Росія ударила по складу видавництва КСД Фото: рятувальник гасить пожежу (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уранці 27 жовтня окупанти обстріляли склад видавництва "Клуб сімейного дозвілля". Наслідки атаки влинуть на вихід книжкових новинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис видавництва КСД у Facebook.

РФ атакувала склад КСД

Росія била по складу видавництва КСД. Є пошкодження.

"Друзі, у ранок, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад", - йдеться у дописі.

У видавництві зазначили, що атака на район, де розташований склад, тривала і вдень.

"Зі співробітників ніхто не постраждав", - уточнили у КСД.

Також у видавництві зазанчили, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт яких планувався на 5 листопада. Поки що КСД оцінює ситуацію.

Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок нічної ракетної атаки по Києву 7 жовтня було уражено новий склад видавництва "Книголав". Обстрілом знищено десятки тисяч книжок.

Крім того, у ніч на 28 серпня Росія завдала удару по складу із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Знищено багато книг і саме приміщення.

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