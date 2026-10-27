Росія ударила по складу видавництва КСД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис видавництва КСД у Facebook.

РФ атакувала склад КСД

Росія била по складу видавництва КСД. Є пошкодження.

"Друзі, у ранок, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад", - йдеться у дописі.

У видавництві зазначили, що атака на район, де розташований склад, тривала і вдень.

"Зі співробітників ніхто не постраждав", - уточнили у КСД.

Також у видавництві зазанчили, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт яких планувався на 5 листопада. Поки що КСД оцінює ситуацію.