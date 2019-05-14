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Прокурор САП разрешил экс-нардепу Крючкову выехать за границу

Новости » Общество    14.05.2019 - 13:29
Прокурор САП разрешил экс-нардепу Крючкову выехать за границу
Фото: Дмитрий Крючков (РБК-Украина)

С Крючкова сняли электронный браслет и вернули паспорт

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины разрешили выехать за границу на 10 дней бывшему депутату и бывшему председателю правления "Энергосети" Дмитрию Крючкову, которого подозревают в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 млн гривен. Об этом сообщает "Радио Свобода".

С Крючкова сняли электронный браслет и вернули паспорт. Он уже вылетел в Германию.

Заместитель председателя САП Владимир Кривенко пояснил, что разрешение на выезд за границу Крючкову предоставили на 10 дней, а поводом для этого стала операция его сыну. При этом в специализированной прокуратуре рассчитывают на то, что по завершении этого срока бизнесмен вернется в Украину.

Напомним, ранее суд не удовлетворил апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры об увеличении суммы залога для Крючкова. 

Как сообщало РБК-Украина ранее, в 2016 году Крючкова объявили в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. Согласно версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

В апреле 2018 года в Германии его задержали. Крючкова подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". В частности, согласно сообщению НАБУ, задержание Крючкова произошло еще 14 апреля.

Крючков, который ранее был экстрадирован из Германии, вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен. Ранее Крючков отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о хищениях средств госпредприятия "Энергорынок".

 

 

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