ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Крючков повернувся до України

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 09:46
Крючков повернувся до України
Фото: Дмитро Крючков (РБК-Україна)

Крючков повернувся до країни після того, як виїжджав до Німеччини

Колишній голова правління "Енергомережі" Дмитро Крючков повернувся до України. Про це повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає "Радіо Свобода".

За словами Кривенка, Крючков вже повернувся до країни після того, як за сімейними обставинами виїжджав за кордон. Повідомлялося, що він залишав країну через операцію сина в Німеччині.

Нагадаємо, Крючкова підозрюють у нанесенні шкоди на суму понад 346 млн гривень. 15 квітня його екстрадували з Німеччини до України, після чого Солом'янський суд Києва взяв його під варту.

Раніше в програмі "Схеми" журналісти оприлюднили записи телефонних розмов Крючкова з першим заступником голови фракції БПП Ігорем Кононенком і бізнесменами Суркісами, на яких обговорювалася схема виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго. Також повідомлялося, що голоси на плівках були підтверджені американськими фахівцями.

Крючкова випустили з СІЗО під заставу в 7 млн гривень, яку вніс його адвокат. Також Крючкова зобов'язали носити електронний браслет. Пізніше суд відмовив у задоволенні апеляції САП, яка хотіла збільшити заставу.

 

НАБУ пояснило затягування справ Злочевського діями ГПУ
Новини України енергетикаСАПКрючков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся