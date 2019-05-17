Фото: Дмитро Крючков (РБК-Україна)

Крючков повернувся до країни після того, як виїжджав до Німеччини

Колишній голова правління "Енергомережі" Дмитро Крючков повернувся до України. Про це повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає "Радіо Свобода".

За словами Кривенка, Крючков вже повернувся до країни після того, як за сімейними обставинами виїжджав за кордон. Повідомлялося, що він залишав країну через операцію сина в Німеччині.

Нагадаємо, Крючкова підозрюють у нанесенні шкоди на суму понад 346 млн гривень. 15 квітня його екстрадували з Німеччини до України, після чого Солом'янський суд Києва взяв його під варту.

Раніше в програмі "Схеми" журналісти оприлюднили записи телефонних розмов Крючкова з першим заступником голови фракції БПП Ігорем Кононенком і бізнесменами Суркісами, на яких обговорювалася схема виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго. Також повідомлялося, що голоси на плівках були підтверджені американськими фахівцями.

Крючкова випустили з СІЗО під заставу в 7 млн гривень, яку вніс його адвокат. Також Крючкова зобов'язали носити електронний браслет. Пізніше суд відмовив у задоволенні апеляції САП, яка хотіла збільшити заставу.