В Крыму задержан координатор крупной правозащитной организации

В Симферополе у здания Крымского гарнизонного военного суда был задержан координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов. Также сообщается о задержании гражданского журналиста Абдуллы Сейдаметова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гражданского объединения "Крымская солидарность".
"Сотрудники полиции схватили координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова, когда тот подошел к зданию Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе. Его отвезли в "Центральный" отдел полиции, мотивируя это тем, что он был на встрече адвоката Эдема Семедляева 23 ноября", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что вместе с ним был задержан гражданский журналист Абдулла Сейдаметов. Мотивы его задержания пока неизвестны.
Задержание проводил капитан полиции Алексей Кузнецов.
Отметим, 25 ноября глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также потребовал прекратить преследования и запугивания жителей аннексированного Крыма.
Напомним, прокуратура открыла уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы крымских татар в оккупированном Крыму. Речь идет о массовых задержаниях людей, которые 23 ноября пришли под стены СИЗО поддержать освобожденного крымского адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "Центральный районный суд г. Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных правоохранителей.
По данным следствия, 23 ноября возле изолятора временного содержания в Симферополе так называемые "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины, среди которых ребенок, женщины и журналисты.