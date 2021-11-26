В Крыму задержан координатор крупной правозащитной организации

В Симферополе у ​​здания Крымского гарнизонного военного суда был задержан координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов. Также сообщается о задержании гражданского журналиста Абдуллы Сейдаметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гражданского объединения "Крымская солидарность".

"Сотрудники полиции схватили координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова, когда тот подошел к зданию Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе. Его отвезли в "Центральный" отдел полиции, мотивируя это тем, что он был на встрече адвоката Эдема Семедляева 23 ноября", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что вместе с ним был задержан гражданский журналист Абдулла Сейдаметов. Мотивы его задержания пока неизвестны.

Задержание проводил капитан полиции Алексей Кузнецов.