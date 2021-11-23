В Крыму задержали более 30 крымских татар, встречавших из изолятора адвоката Семедляева

В незаконно оккупированном Симферополе оккупанты задержали 31 человека, пришедших для встречи адвоката Эдема Семедляева. Адвоката освободили по причине истечения срока его административного ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу .

Эдем Семедляев получил 12 дней административного ареста, которые провел в симферопольском изоляторе. Сегодня правозащитник вышел на волю. Встретить его пришли несколько десятков крымскотатарских активистов.

В итоге российские силовики задержали 31 человека, в том числе 10 женщин и журналистов.

Среди задержанных корреспонденты “Крымской солидарности” Энвер Алимов, Алима Сулейманова, Вилена Темерьянова, гражданский журналист Длявера Ибрагимова.

По словам очевидцев, задержанных отвезли в Киевское отделение полиции Симферополя.