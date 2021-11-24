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Массовые задержания в оккупированном Крыму: прокуратура открыла уголовное дело

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Крым, Среда 24 ноября 2021 15:25
Массовые задержания в оккупированном Крыму: прокуратура открыла уголовное дело Фото: прокуратура открыла уголовное дело по факту массовых задержаний в Крыму (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура открыла уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы крымских татар в оккупированном Крыму. Речь идет о массовых задержаниях людей, которые вчера пришли под стены СИЗО поддержать освобожденного крымского адвоката Эдема Семедляева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 23 ноября возле изолятора временного содержания в Симферополе так называемые "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины, среди которых ребенок, женщины и журналисты.

Известно, что все они вчера пришли встретить адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "Центральный районный суд г. Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных правоохранителей.

Так, задержанных доставляли в три отделения полиции Симферополя, а именно: Киевского, Центрального и Железнодорожного.

"Продержав ночь, часть граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях", - рассказывают правоохранители.

"По процессуальному руководству прокуратуры АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы крымских татар на территории оккупированного полуострова (ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавляют, что это уже шестое массовое незаконное задержание крымских татар с сентября этого года.

Напомним в оккупированном РФ Крыму незаконно арестовали и оштрафовали адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Такой приговор вынес подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя".

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