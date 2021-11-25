Посол ЕС требует от России освободить задержанных крымских татар

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также потребовал прекратить преследования и запугивания жителей аннексированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса .

"Осуждаю неоднократные массовые задержания крымских татар Россией. Недавно был задержан 31 человек, в том числе женщины и дети", - написал он.

Condemn the repeated mass detentions of Crimean Tatars by . 31 persons were detained recently, including women and kids. All detained should be released immediately and persecutions and intimidation in illegally annexed Crimea must stop.#CrimeaIsUkraine #CrimeaPlatform pic.twitter.com/9Ufi7q2pul — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 25, 2021

При этом посол ЕС отметил, что "все задержанные должны быть немедленно освобождены, а преследования и запугивания в незаконно аннексированном Крыму должны быть прекращены".