Посол ЕС требует от России освободить задержанных крымских татар
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также потребовал прекратить преследования и запугивания жителей аннексированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.
"Осуждаю неоднократные массовые задержания крымских татар Россией. Недавно был задержан 31 человек, в том числе женщины и дети", - написал он.
Condemn the repeated mass detentions of Crimean Tatars by . 31 persons were detained recently, including women and kids. All detained should be released immediately and persecutions and intimidation in illegally annexed Crimea must stop.#CrimeaIsUkraine #CrimeaPlatform pic.twitter.com/9Ufi7q2pul— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 25, 2021
При этом посол ЕС отметил, что "все задержанные должны быть немедленно освобождены, а преследования и запугивания в незаконно аннексированном Крыму должны быть прекращены".
Напомним, прокуратура открыла уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы крымских татар в оккупированном Крыму. Речь идет о массовых задержаниях людей, которые 23 ноября пришли под стены СИЗО поддержать освобожденного крымского адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "Центральный районный суд г. Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных правоохранителей.
По данным следствия, 23 ноября возле изолятора временного содержания в Симферополе так называемые "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины, среди которых ребенок, женщины и журналисты.