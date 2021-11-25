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Посол ЕС требует от России освободить задержанных крымских татар

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Крым, Четверг 25 ноября 2021 15:40
Посол ЕС требует от России освободить задержанных крымских татар Фото: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также потребовал прекратить преследования и запугивания жителей аннексированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

"Осуждаю неоднократные массовые задержания крымских татар Россией. Недавно был задержан 31 человек, в том числе женщины и дети", - написал он.

При этом посол ЕС отметил, что "все задержанные должны быть немедленно освобождены, а преследования и запугивания в незаконно аннексированном Крыму должны быть прекращены".

Напомним, прокуратура открыла уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы крымских татар в оккупированном Крыму. Речь идет о массовых задержаниях людей, которые 23 ноября пришли под стены СИЗО поддержать освобожденного крымского адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "Центральный районный суд г. Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных правоохранителей.

По данным следствия, 23 ноября возле изолятора временного содержания в Симферополе так называемые "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины, среди которых ребенок, женщины и журналисты.

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