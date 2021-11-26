У Криму затримано координатора великої правозахисної організації

У Сімферополі біля будівлі кримського гарнізонного військового суду був затриманий координатор "Кримської солідарності" Ділявер Меметов. Також повідомляється про затримання цивільного журналіста Абдулли Сейдаметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву громадянського об'єднання "Кримська солідарність".

"Співробітники поліції схопили координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова, коли той підійшов до будівлі кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі. Його відвезли в" Центральний "відділ поліції, мотивуючи це тим, що він був на зустрічі адвоката Едема Семедляєва 23 листопада", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що разом з ним був затриманий цивільний журналіст Абдулла Сейдаметов. Мотиви його затримання поки невідомі.

Затримання проводив капітан поліції Олексій Кузнєцов.