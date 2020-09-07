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В Крыму ввели самый жесткий этап ограничений на подачу воды

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 7 сентября, в оккупированном Россией Крыму начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Отныне питьевую воду будут подавать по часам.

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Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Жесткие ограничения начались в Симферополе, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Питьевую воду можно будет набрать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Местные власти ожидают, что снижение потребления воды до 100 тысяч кубометров в сутки вместо 160 тысяч кубометров.

Напомним, в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.

Кроме того, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук допустил возобновление водоснабжения в Крым.

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