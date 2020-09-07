У Криму ввели жорсткий етап обмежень на подачу води

У понеділок, 7 вересня, в окупованому Росією Криму розпочався третій, наджорсткий, етап обмежень подачі води через посуху і обміління водоймищ. Відтепер питну воду подаватимуть по годинах.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Жорсткі обмеження почалися в Сімферополі, а також у Бахчисарайському та Сімферопольському районах.

Питну воду можна буде набрати з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00.

Місцеві влади очікують, що зниження споживання води до 100 тисяч кубометрів на добу замість 160 тисяч кубометрів.

Нагадаємо, в ООН назвали поширені порушення прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу; висновки організації ґрунтуються на аналізі понад 3 тисяч судових документів.

Крім того, глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук припустив відновлення водопостачання в Крим.