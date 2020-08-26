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В ООН назвали распространенные нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму

Украина, Среда 26 августа 2020 20:51
В ООН назвали распространенные нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму
Фото: наблюдатели ООН в Украине (facebook.com/UNHumanRightsUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Мониторинговая миссия ООН назвала самые распространенные нарушения прав человека на оккупированной территории Донбасса и Крыма. Среди них незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты.

Об этом в Facebook сообщила Мониторинговая миссия ООН в Украине.

Такие выводы основаны на более 1,3 тысячи интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, мониторинге почти 1,3 тысячи судебных заседаний, а также анализе более 3,3 тысяч судебных документов.

"Незаконные и произвольные задержания и содержания под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты - распространенные нарушения прав человека… связанных с конфликтами на востоке Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией", - сообщили в ООН.

Напомним, в конце июня генсек ООН обнародовал доклад о новых нарушениях России в Крыму.

Также РБК-Украина писало, что в ООН раскритиковали правила пропуска на Донбассе.

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