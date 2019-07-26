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В Крыму трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" поместили в психбольницу

Новости » Политика    26.07.2019 - 15:59
В Крыму трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" поместили в психбольницу
Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Адвокат расценивает это как "форму карательной психиатрии"

В четверг, 25 июля, трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую больницу. Об этом заявил адвокат Эдем Семедляєв, сообщает издание "Крым.Реалии".

Авдокат не попал в следственный изолятор к своему подзащитному Арсену Абхаирову и пошел в психиатрическую больницу, поскольку недавно его ознакомили с постановлением стационарной экспертизы. По словам Семедляева, его подзащитный "чувствует себя нормально", однако подчеркивает, что "помещение в психиатрическую больницу его унижает". Адвокат расценивает это как "форму карательной психиатрии".

"За то, что ребята отказываются сотрудничать со следствием, а не признаются в инкриминируемом им преступлении и не считают себя террористами, они подвергаются такой форме давления, как помещение в психиатрическую больницу", - отметил защитник.

Адвокат рассказал, что кроме Арсена Абхаирова в психбольнице находятся Рустем Емирусеинов и Эскендер Абдулганиев.

Напомним, Верховный суд РФ относительно крымских татар мусульман Мамутова Энвера, Абсеитова Зеври, Абильтарова Рустема Меметова и Ремзи принял решение изменить приговор и смягчить Мамутову до 16 лет 9 месяцев, другому - до 8 лет 9 месяцев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Москве более 50 крымских татар задержала полиция во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".

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