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Верховный суд России смягчил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Политика    11.07.2019 - 15:59
Верховный суд России смягчил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: Арестованы крымские татары (NewsMir.info)

По "делу Хизб ут-Тахрир" смягчили приговор четырем крымским татарам

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел апелляционные жалобы на приговор четырем крымским татарам, которые были осуждены по делу "Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook страницу адвоката Эдема Семедляева.

"Верховный суд РФ относительно крымских татар мусульман Мамутова Энвера, Абсеитова Зеври, Абильтарова Рустема Меметова и Рэмзи принял решение изменить приговор и смягчить Мамутову до 16 лет 9 месяцев, другому - до 8 лет 9 месяцев", - написал защитник.

Отметим, Семедляев назвал решение апелляционного суда издевательством над крымскими татарами и политзаключенными. Он пообещал, что адвокаты обжалуют это решение в Европейском суде по правам человека.

Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов были задержаны в результате массовых обысков в Бахчисарае 12 мая 2016 года. 24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону все четверо крымских татар были признаны виновными в совершении преступлений. Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов - 9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

Напомним, ранее Суд вынес приговор крымским татарам по "делу Хибз-ут-Тахрир". Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмаилов, Эмил Джемаденов и Айдер Салединов приговорены к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима.

 

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