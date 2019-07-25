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Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" вывезли из СИЗО Ростовской области

Новости » Общество    25.07.2019 - 23:13
Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" вывезли из СИЗО Ростовской области
Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Фигурантов должны перевезти в Симферополь

Двух фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Иззета Абдуллаева и Алима Каримова несколько дней назад вывезли из СИЗО города Шахты Ростовской области в неизвестном направлении. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, пишут "Крым.Реалии".

По словам адвоката, их должны перевезти в СИЗО Симферополя транзитом через российский Ростов-на-Дону.

"Сегодня я посетил Тофика Абдулгазиева. Чувствует он себя хорошо, каких-то жалоб особых нет, передачки доходят. Единственное, он сказал, что Иззета Абдуллаева и Алима Каримова вывезли несколько дней назад из города Шахты. Куда именно, он не знает. По информации от сотрудников ему известно, что на днях также должны вывезти и самого Тофика Абдулгазиева, а также Яшара Муединова. Причину вывоза никто объяснить не может, почему их вывозят и с какой целью - им не говорят", - рассказал адвокат.

ФСИН по Ростовской области пока не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ относительно крымских татар мусульман Мамутова Энвера, Абсеитова Зеври, Абильтарова Рустема Меметова и Рэмзи принял решение изменить приговор и смягчить Мамутову до 16 лет 9 месяцев, другому - до 8 лет 9 месяцев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Москве более 50 крымских татар задержала полиция во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".

В Москве на акции протеста задержали более 50 крымских татар Суд в РФ оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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