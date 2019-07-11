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В Москве на акции протеста задержали более 50 крымских татар

Новости » Политика    11.07.2019 - 15:50
В Москве на акции протеста задержали более 50 крымских татар
Задержанные крымские татары (facebook.com/crimeansolidarity)

Задержанных посадили в автозаки и увезли в отделение

В Москве более 50 крымских татар задержала полиция в четверг, 11 июля, во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

К зданию суда пришли родственники и общественные активисты.

Они сняли куртки и стояли в футболках с надписью "остановите репрессии в Крыму". После этого к ним подошли полицейские для проверки документов и начали задержание.

"В Москве начались массовые задержания крымских татар, которые приехали как слушатели к Верховному суду РФ. По меньшей мере 50 крымских татар задержано", - отметил адвокат Эмиль Курбединов.

Напомним, что Северо-Кавказский окружной военный суд оставил под стражей фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Подсудимых задержали в 2016 году в Ялте и обвиняют в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за приговора российского суда крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир" и призвало мировое сообщество усилить санкции на РФ из-за нарушения прав человека в Крыму.

 

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Новости Украины Крымсуд РФХизб ут-Тахрир
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