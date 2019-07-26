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У Криму трьох фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" помістили в психлікарню

Новини » Політика    26.07.2019 - 15:59
У Криму трьох фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" помістили в психлікарню
Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Адвокат розцінює це як "форму каральної психіатрії"

У четвер, 25 липня, трьох фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" помістили в психіатричну лікарню. Про це заявив адвокат Едем Семедляєв, повідомляє видання "Крим.Реалії".

Авдокат не потрапив у слідчий ізолятор до свого підзахисного Арсена Абхаїрова і пішов в психіатричну лікарню, оскільки нещодавно його ознайомлювали з постановою стаціонарної експертизи. За словами Семедляєва, його підзахисний "почувається нормально", однак підкреслює, що "поміщення в психіатричну лікарню його принижує". Адвокат розцінює це як "форму каральної психіатрії".

"Через те, що хлопці відмовляються співпрацювати зі слідством, а не зізнаються в інкримінованому їм злочині і не вважають себе терористами, вони піддаються такій формі тиску, як поміщення в психіатричну лікарню", - зазначив захисник.

Адвокат розповів, що крім Арсена Абхаїрова в психлікарні перебувають Рустем Емірусеїнов і Ескендер Абдулганієв.

Нагадаємо, Верховний суд РФ щодо кримських татар мусульман Мамутова Енвера, Абсеитова Зеврі, Абильтарова Рустема Меметова і Ремзі прийняв рішення змінити вирок і пом'якшити Мамутову до 16 років 9 місяців, іншому - до 8 років 9 місяців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Москві більше 50 кримських татар затримала поліція під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію по справі членів організації "Хізб ут-Тахрір".

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