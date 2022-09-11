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В Крыму разбился российский самолет. Предположительно истребитель, - СМИ

Фото: Су-34 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Крыму упал российский военный самолет. Предварительно, это был истребитель Су-34.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Авиакатастрофа произошла на границе Раздоленского и Красноперекопского района.

По словам очевидцев, самолет упал около 6 часов утра в поле, однако летчики предварительно успели катапультироваться, после чего их забрали российские военные.

Причины падения самолета пока неизвестны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные уничтожили российский Су-25 на Харьковском направлении и показали видео.

Также недавно наши бойцы на юге сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили до 20 единиц другой техники оккупантов.

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