В Крыму разбился российский самолет. Предположительно истребитель, - СМИ

В Крыму упал российский военный самолет. Предварительно, это был истребитель Су-34.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Авиакатастрофа произошла на границе Раздоленского и Красноперекопского района.
По словам очевидцев, самолет упал около 6 часов утра в поле, однако летчики предварительно успели катапультироваться, после чего их забрали российские военные.
Причины падения самолета пока неизвестны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные уничтожили российский Су-25 на Харьковском направлении и показали видео.
Также недавно наши бойцы на юге сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили до 20 единиц другой техники оккупантов.
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