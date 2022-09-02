ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и много техники оккупантов на юге Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 16:40
ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и много техники оккупантов на юге Украины Фото: ВСУ уничтожили на юге вражеский Су-25 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники на юге сбили российский штурмовик Су-25. Также ВСУ уничтожили до 20 единиц другой техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Украинские бойцы вчера в районе Сухого Ставка (Херсонская область) повредили российский самолет Су-25. Позже было подтверждено, что штурмовик вывели из состава вражеских сил.

Кроме того, ВСУ на юге уничтожили три танка, четыре гаубицы "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град" и около 10 единиц авто-бронетехники. Также ликвидировано 37 российских оккупантов.

В Бериславском районе Херсонской области ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 48700 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине Су-25 Вооруженные силы Украины
NEWS
Киев снова накрыл едкий смог
Киев снова накрыл едкий смог
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их