ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и много техники оккупантов на юге Украины

Украинские защитники на юге сбили российский штурмовик Су-25. Также ВСУ уничтожили до 20 единиц другой техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook .

Кроме того, ВСУ на юге уничтожили три танка, четыре гаубицы "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град" и около 10 единиц авто-бронетехники. Также ликвидировано 37 российских оккупантов.

Украинские бойцы вчера в районе Сухого Ставка (Херсонская область) повредили российский самолет Су-25. Позже было подтверждено, что штурмовик вывели из состава вражеских сил.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 48700 своих военных.

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