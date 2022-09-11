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В Криму розбився російський літак. Імовірно винищувач, - ЗМІ

Фото: Су-34 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму впав російський військовий літак. Попередньо, це був винищувач Су-34.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Авіакатастрофа сталась на кордоні Раздоленського та Красноперекопського району.

За словами очевидців, літак впав близько о 6 годині ранку в полі, однак льотчики попередньо встигли катапультуватися, після чого їх забрали російські військові.

Причини падіння літака поки що невідомі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові і знищили російський Су-25 на Харківському напрямку й показали відео.

Також нещодавно наші бійці на півдні збили російський штурмовик Су-25 та знищили до 20 одиниць іншої техніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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