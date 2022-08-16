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В Крыму снова прозвучало несколько взрывов: над Симферополем поднимается дым

Фото: в Крыму снова прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На военной авиабазе возле оккупированного Симферополя прозвучало несколько взрывов. Над районом поднимается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как утверждает издание "Коммерсант", взрывы произошли на военной авиабазе в пгт Гвардейское. Проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Отметим, что пгт Гвардейское находится в нескольких сотнях километров от линии фронта.

Фото: населенный пункт Гвардейское в оккупированном Крыму (Google Maps)

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

Министерство обороны России заявило, что взрывы под Джанкоем произошли якобы в результате диверсии.

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СимферопольКрымВзрыв