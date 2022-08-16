В Крыму снова прозвучало несколько взрывов: над Симферополем поднимается дым

На военной авиабазе возле оккупированного Симферополя прозвучало несколько взрывов. Над районом поднимается черный дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как утверждает издание "Коммерсант", взрывы произошли на военной авиабазе в пгт Гвардейское. Проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.
Отметим, что пгт Гвардейское находится в нескольких сотнях километров от линии фронта.
Фото: населенный пункт Гвардейское в оккупированном Крыму (Google Maps)
Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.
После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.
Министерство обороны России заявило, что взрывы под Джанкоем произошли якобы в результате диверсии.