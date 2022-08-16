У Криму знову пролунало кілька вибухів: над Сімферополем піднімається дим

На військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів. Над районом здіймається чорний дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як стверджує видання "Комерсант", вибухи сталися на військовій авіабазі в смт Гвардійське. Перевіряється версія з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.
Зазначимо, що смт Гвардійське знаходиться в декількох сотнях кілометрів від лінії фронту.
Фото: населений пункт Гвардійське в окупованому Криму (Google Maps)
Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.
Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.
Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм сталися нібито в результаті диверсії.