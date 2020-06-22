В Крыму произошел взрыв на АЗС, пострадали четыре человека

Вчера вечером в Крыму в результате взрыва газовоздушной смеси в автомобиле пострадало четыре человека. Происшествие случилось на автозаправочном комплексе Керчи.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сообщается, в воскресенье в 21:52 на заправке АТАН взорвалась газовоздушная смесь в легковом автомобиле. В результате чего двое мужчин и двое женщин получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Однако не уточняется, что стало причиной взрыва, и в какой момент.

Напомним, вчера произошел мощный взрыв в жилом доме на Позняках.

По состоянию на утро 22 июня стало известно о 5 пострадавших и трех погибших в результате взрыва в доме на Позняках в Киеве.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Станице Луганской произошел взрыв неустановленного устройства, в результате чего погибли два человека.